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19.03.2020 09:02
Рубрика: В мире

В Ухане за сутки впервые не выявили новых случаев заражения COVID-19

Текст: Диана Ковалева
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, который стал очагом распространения нового коронавируса, за последние сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

Как отмечают в Пекине, это первый раз, когда в регионе не зафиксировано новых случаев заболевания с момента его закрытия в конце января.

Фото: AFP Photo/Peter PARKS
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Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 выздоровевших пациентов. Восемь человек скончались.

При этом в материковой части Китая за пределами Хубэя смертельных случаев с утра 19 марта не зафиксировано. Китайские власти также сообщают, что в других китайских провинциях было зафиксировано 34 новых случая заражения, однако все они ввозные.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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