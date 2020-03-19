В Великобритании издан учебник МГИМО по истории внешней политики России

В Великобритании вышел в свет переведенный с русского языка вузовский учебник, посвященный внешней политике России в XX веке. Чем сейчас актуален двухтомник о международных отношениях, "РГ" рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

- Крупное британское издательство на английском языке опубликовало 2-томный учебник по истории международных отношений и внешней политики России в XX веке, вышедший в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России. Сам по себе факт такой публикации в наши дни - событие явно не ординарное и весьма примечательное. Ведь нынешнее состояние отношений между Россией и Великобританией, как известно, оставляет желать лучшего. Но публикация, о которой идет речь, подтверждает, что, во-первых, наука, культура, искусство и образование универсальны по своей природе и сильнее многих санкций и запрещений. И руководители крупных британских издательств понимают важность развития сотрудничества с гуманитариями, историками и политологами России.

Во-вторых, очевидно, что коммерческое издательство исходит из того, что российский учебник заинтересует британского и в более широком плане англоязычного читателя и будет выгодным для издательства.

В-третьих, издание в таком консервативном обществе, как Англия, российской книги возможно только для научной и образовательной литературы, написанной на весьма высоком уровне.

В мировой исторической и политологической литературе многие годы идут оживленные творческие дискуссии об основных направлениях и тенденциях мирового развития. Общепризнано, что человечество в XX веке прошло через сложные, глобальные и весьма противоречивые стадии.

В учебнике преодолевается европоцентристская направленность обычных учебников. Полную картину мира можно создать, исследуя, кроме Европы, международные отношения в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Так читатель сможет понять логику общемирового развития, взаимодействия различных стран и континентов

И авторы учебника демонстрируют знание и понимание этих тенденций и сущности международных отношений этого времени. Соотношение внутренней и внешней политики, специфика этой взаимосвязи именно в XX веке подробно отражены в учебнике. И они особенно интересны применительно к России и российской революции 1917-1922 годов, а также к освещению влияния мирового экономического кризиса в конце 20-х и в начале 30-х годов. Примечательна и связь истории международных отношений с технологическим прогрессом, который был отмечен в XX веке, особенно после Второй мировой войны.

Безусловно, важнейшие проблемы XX века - мировые войны и сменяющие друг друга периоды конфронтации, враждебности и соглашения, сотрудничества. Именно эти факторы привлекают внимание авторов учебника, ведь по этим очевидным вопросам в мировой истории существуют различные, порой весьма противоречивые точки зрения. Думаю, для зарубежного читателя особенно интересно знать позицию российских ученых. Отметим сразу же, что оценки авторов сбалансированы и учитывают воздействие самых различных причин, условий и последствий тех или иных международных событий.

В последние годы российские историки существенно активизировали свои усилия по освещению причин и последствий влияния Первой мировой на Россию и на весь мир. В оценке истории этой войны авторы учебника преодолели упрощенные трактовки, которые преобладали в отечественной историографии в течение многих лет. Особенно это касалось влияния Первой мировой войны на революционный процесс 1917 года. Версальский мир, заложивший основы послевоенного мироустройства, освещен в учебнике с учетом современных оценок в мировой историографии и политологии. Исключительно важна сегодня и оценка проблемы происхождения и начала Второй мировой войны. Для зарубежного читателя, несомненно, полезно узнать о российской трактовке сущности Мюнхенского соглашения 1938 года, которое фактически стало прологом катастрофы.

Можно также высоко оценить анализ взаимодействия геополитических, правовых и моральных факторов событий августа-сентября 1939 года. И более чем актуальный вопрос о завершении Второй мировой войны и роли Советского Союза в освобождении стран Восточной Европы от фашизма.

Второй том учебника посвящен событиям в мире после 1945 года. В западной литературе преобладает клише об ответственности Советского Союза за возникновение "холодной войны". А в советской, да и в российской историографии главная вина возлагается на США и их союзников. В книге в рамках установленного объема делается попытка проанализировать позицию обеих сторон, их концептуальных установок и их ценностных ориентаций, приведших к "холодной войне".

В мировой научной литературе продолжаются дискуссии о сущности и о судьбе ялтинско-потсдамской системы. И несомненное достоинство учебника состоит в том, что авторы анализируют не только ход событий в послевоенное время, но и дают оценку послевоенной системе в теоретическом плане и в плане сопоставленья с судьбами других международно-политических систем.

Англоязычный читатель получит представление не только об эпохе "холодной войны", но и обстоятельствах, приведших к ее окончанию.

Хотелось бы еще подчеркнуть, что в двухтомнике преодолевается европоцентристская направленность обычных учебников. В книге уделено значительное внимание проблемам международных отношений в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Объединение событий в этих регионах с европейским развитием позволило российским ученым отразить полную картину мира.

Читатель, а конкретнее - студент, сможет понять логику общемирового развития, взаимодействия различных стран и континентов. Как и всякому новому изданию, учебнику можно сделать некоторые замечания, но это дело будущего. А сейчас лишь повторю: перевод и издание книги в Великобритании, несомненно, внесет весомый вклад в научное и образовательное сотрудничество историков и политологов России и других стран.