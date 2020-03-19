Видео: Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Капитан сборной России Артем Дзюба выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса. Видео можно посмотреть на официальной странице Twitter национальной команды.

Дзюба призывает всех людей, прежде всего, соблюдать правила. "Они довольно-таки простые. Как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать лицо, стараться избегать скопления людей, особенно если видно, что есть признаки ОРВИ. И как можно больше сидеть дома, стараться никуда не выходить. Мы все вместе несем определенную ответственность за себя и за других", - сказал Артем.

По мнению форварда "Зенита", "мы должны справиться с этой проблемой".

"Призываю всех быть ответственными. Также надеюсь, что скоро все вернется на круги своя и футбол вернется на экране, стадионы. Мы все этого ждем. Всем здоровья. Берегите себя и удачи", - подытожил Дзюба.

Напомним, что на этой неделе было принято решение о приостановке чемпионата России как минимум до 10 апреля.