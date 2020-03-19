Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Президент отметил яркий талант певицы Надежды Бабкиной. Глава государства поздравил Бабкину с юбилеем - 70-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы посвятили свой яркий, самобытный, щедрый талант сбережению и развитию замечательных традиций русской песни, народного искусства. Ваше творчество всегда востребовано и любимо", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил также большое внимание, которое Надежда Бабкина уделяет наставничеству и воспитанию молодых исполнителей. Президент пожелал певице доброго здоровья, успехов и вдохновения.