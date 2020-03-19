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Рубрика: Власть

Вопрос доверия

Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о том, что будет делать после 2024 года
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
О том, в каком статусе он видит себя после 2024 года, откуда получает информацию и кому больше всего верит, президент Владимир Путин рассказал в семнадцатой серии видеоинтервью ТАСС.

Речь зашла о том, что ждет страну в 2024 году, и журналист Андрей Ванденко спросил: "Вы с нами навсегда?" "Если вы захотите. Вы хотите этого?" - ответил Владимир Путин и добавил: "Вопрос, в каком качестве?" Глава государства напомнил, что впереди еще много времени, и подчеркнул, что все зависит от настроения народа, от желания людей.

Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС
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"Вот элиты, да, могут нервничать", - продолжил президент. И ему это не нравится, это минус, возможна разбалансировка. "Я отдаю себе в этом отчет, - подчеркнул Путин. - Но все-таки первичный источник власти - это народ". "Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос", - заявил он.

И если народ скажет: оставайтесь, президенту нужно будет об этом подумать. "В каком качестве - это другой вопрос", - сказал глава государства, добавив, что пока ответа у него нет и впереди еще четыре года. Но самое главное - это настроение подавляющего большинства граждан. Это вопрос доверия.

Путин заявил, что даже не думал, что так долго будет у власти, более того - вообще не предполагал, что окажется во главе государства. А сейчас есть и чувство ответственности за то, что происходит, и как происходит, и что будет происходить. В 2008 году он не знал, что вернется на пост президента в 2012-м. "Но как вариант - такая возможность была", - напомнил он.

Президент рассказал о своих источниках информации - социологические исследования, информация спецслужб, сообщения СМИ. А самое главное - прямое общение с гражданами

Журналист поинтересовался, как Владимир Путин относится к тому, что его называют царем. "Это не соответствует действительности", - заявил глава государства и подчеркнул, что работает каждый день, а не царствует. "Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - заявил он.

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Президент также рассказал о своих источниках информации. "У таких людей, как я, в какой бы стране они ни жили, они примерно одинаковые, и их достаточно много", - пояснил он и перечислил: социологические исследования, информация спецслужб, сообщения СМИ. А самое главное и важное - прямое общение с гражданами. "Больше всего верю настроению простых людей", - подчеркнул Путин, рассказав, что когда общается с ними, пусть и недолго, то чувствует их настроение. И это ощущение совсем не притупилось и вовсе не забылось. "И я верю, люди очень искренние... понимающие и откровенные", - добавил он.

Важно то, что из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов, отметил глава государства. Рядовой гражданин что говорит, то и думает, что думает, то и говорит, не оглядываясь на то, что начальство скажет. "И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно", - заключил президент.

Следующая серия интервью Владимира Путин ТАСС выйдет в понедельник, 23 марта. Она будет посвящена свобода слова в интернете.

Стенограмма семнадцатой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Андрей Ванденко: Ещё про то, чего нас ждёт в 2024 году. Вы с нами навсегда?

Владимир Путин: Если Вы захотите. Вы хотите этого?

Андрей Ванденко: Я лично?

Владимир Путин: Вопрос, в каком качестве?

Андрей Ванденко: Вот я об этом. А Вы в каком качестве себя видите?

Владимир Путин: Не знаю, посмотрим.

Фото: Константин Завражин
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Андрей Ванденко: Ну, давайте подумаем.

Владимир Путин: Впереди ещё много времени.

Андрей Ванденко: Отсюда плохо видно. Оттуда, наверное, лучше, с Вашей-то высоты. Что там? Какие горизонты открываются?

Владимир Путин: Нет, как раз нет. Знаете, откуда это видно? Видно от настроения народа, от желания людей.

Андрей Ванденко: Но то, что называется элитами, нервничают, Владимир Владимирович, трансфер. Определённость нужна.

Владимир Путин: Я понимаю. Это я понимаю. Вот элиты, да, могут нервничать.

Андрей Ванденко: Вам это нравится?

Владимир Путин: Нет. Это минус. Это, правда, минус, разбалансировка. Возможна разбалансировка такая. Я отдаю себе в этом отчёт. Но всё-таки первичный источник власти - это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос.

Андрей Ванденко: Ну то есть, если народ скажет: оставайтесь…

Владимир Путин: Ну надо подумать будет. В каком качестве - это другой вопрос.

Андрей Ванденко: Ну а в каком качестве?

Владимир Путин: У меня сейчас нет ответа.

Андрей Ванденко: Просто не готовы об этом говорить.

Владимир Путин: Да. Ну впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос - это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно.

Андрей Ванденко: Вы уже отвечали на этот вопрос: Вы ведь не думали, что это всё так надолго затянется?

Владимир Путин: Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак.

Андрей Ванденко: А сойти с дистанции на каком-то этапе?

Владимир Путин: Ну, знаете, здесь и чувство ответственности же есть ещё за то, что происходит, как происходит, что будет происходить. Это очень…

Андрей Ванденко: В 2008-м Вы знали, что в 12-м вернётесь?

Владимир Путин: Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант - такая возможность была.

Андрей Ванденко: Как Максим Галкин шутит, Путин - это не фамилия, а должность.

Владимир Путин: Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно. И его шутки востребованы.

Андрей Ванденко: А как Вы относитесь к тому, что Вас называют царём?

Владимир Путин: Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день.

Андрей Ванденко: А источники информации?

Владимир Путин: Источники информации у таких людей, как я, в какой бы стране они ни жили, примерно одинаковые, и достаточно много. Это и социология, это спецслужбы, это СМИ, в конце концов. Это и прямое - и очень важно - прямое общение с людьми.

Андрей Ванденко: Ну вопрос кому, да… Знаете, помните, как Мюллер говорил: никому верить нельзя, мне - можно. Кому верите Вы?

Владимир Путин: Я?

Андрей Ванденко: Да.

Владимир Путин: Вы знаете, если честно сказать...

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Андрей Ванденко: Лучше честно, хотелось бы.

Владимир Путин: Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные.

Андрей Ванденко: Ну Вы знаете, когда встречается человек с руководителем...

Владимир Путин: Да.

Андрей Ванденко: Тем более с президентом.

Владимир Путин: Да.

Андрей Ванденко: Ну что, сразу вываливать на него проблемы? Вот Вы спросили меня, как дела. По-разному. И у людей по-разному, понимаете?

Владимир Путин: Не все. Кто-то валит проблемы, кто-то рассуждает о чём-то. Кто-то говорит о своих проблемах. Но из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов.

Андрей Ванденко: Просто к тому, что, ну как бы мне кажется, фильтруют базар все. Вот я тоже, извините, сижу с Вами разговариваю, тем не менее базар фильтрую, потому что... по многим причинам - не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан.

Владимир Путин: Между Вами и простым гражданином Российской Федерации большая разница, да.

Андрей Ванденко: А в чём?

Владимир Путин: Очень, очень про Вас, наверное, было сказано Владимиром Ильичом...

Андрей Ванденко: Так, сейчас про себя что-то интересное узнаю.

Владимир Путин: Что очень небольшая группа революционеров и страшно далеки они от народа.

Андрей Ванденко: Вот так, так…

Владимир Путин: Вот это к таким, как Вы. Ничего плохого сюда не вкладываю. Простой человек не обременён сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно.

Источники данных: kremlin.ru.

Источник: ТАСС

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