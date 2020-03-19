ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны

Военно-морским силам Японии в четверг был передан новейший эсминец противоракетной обороны "Мая". Он стал первым в ВМС Японии кораблем, оснащенным новыми ракетами SM-3 Block IIA, которые были разработаны совместно японскими и американскими специалистами.

Торжественная церемония состоялась на верфи в порту Иокогама, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo. Во время выступления министр обороны Японии Таро Коно подчеркнул, что Токио намерен наращивать усилия по укреплению своей противоракетной обороны. По его словам, корабль пройдет ускоренный курс адаптации, чтобы быстрее заступить на боевое дежурство.

"Мая" с компьютеризированной системой слежения и наведения Aegis будет базироваться на военной базе Йокосука у входа в Токийский залив. Новый эсминец оснащен также системой, позволяющей оперативно обмениваться с американскими военными данными о ракетах и самолетах противника.

В марте будущего года ВМС Японии получат еще один корабль такого типа "Хагуро". Тогда у страны будет в общей сложности восемь эсминцев с комплексами Aegis - больше, чем у других союзников США.