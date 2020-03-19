Ростехнадзор и Ространснадзор в ходе инвентаризации обнаружили более 600 бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС), многие из которых опасны для людей. Об этом сообщил на днях глава Ростехнадзора Алексей Алешин на итоговой коллегии ведомства. Инвентаризация проводилась по поручению президента после совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В результате проверки было обнаружено 647 единиц бесхозных ГТС. "В разных частях нашей страны брошено большое количество ГТС, значительная часть из которых представляет опасность жизни и здоровью населения, - рассказал Алешин. - Выявление таких объектов и сокращение их числа можно без преувеличения отнести к вопросу обеспечения национальной безопасности России. У всех еще свежа в памяти масштабная трагедия, связанная с наводнением в Иркутской области в прошлом году". Глава Ростехнадзора также сообщил, что федеральная служба начала инвентаризацию всех бесхозных промышленных объектов, которые несут угрозу населению и территориям. По различным оценкам, число таких объектов может составлять от 10 до 20 тысяч по всей России. Ростехнадзор начал их инвентаризировать. Уже в 2019 году, сообщил Алешин, было поставлено на учет более 1 тысячи объектов, оформлено право собственности на 293, ликвидировано 206.

Количество ничейных объектов в стране, прямо скажем, озадачивает. Более 85 процентов кладбищ являются бесхозяйными. Каждая пятая автодорога формально не имеет собственника. От 30 до 70 процентов в зависимости от региона составляет доля ничейных объектов геодезической сети (меток, с помощью которых ведется межевание земельных участков и кадастровая оценка). Почти половина распределительных газопроводов не поставлены на баланс.

Как это стало возможным? Откуда взялись эти ничейные мосты, кладбища, дороги, водопроводы? Они были чьими-то когда-то? Да, были. В советское время огромное количество объектов строилось хозспособом, то есть без проектной документации и технической подготовки. У совхозов и колхозов, например, чуть ли не вся инфраструктура была проложена так. Строили без планов, потом брали себе на баланс и сами обслуживали. Именно так появлялись дороги в сельской местности - те, которые сегодня числятся ничейными. Дороги прокладывались и крупными промышленными предприятиями типа КАМАЗа. Они могли сооружаться и органами власти или крупными ведомственными учреждениями, у которых до середины 90-х они стояли на балансе. А когда наступила рыночная эпоха, от непрофильной инфраструктуры все стали массово избавляться. И от дорог, и от детских садов (да, сегодня есть даже бесхозяйные детские сады - здания, списанные с балансов и до сих пор не оформленные)...

В России нет ни одного муниципалитета, в котором не было бы хоть нескольких бесхозяйных объектов

Каким образом можно определить масштабы бесхозяйной экономики? Откуда, например, известно, что каждая пятая дорога в России - ничья? "Это можно высчитать косвенными методами, - говорит доцент НИУ ВШЭ, кандидат социологических наук Ольга Моляренко. - Исследование проводилось фондом "Хамовники" в рамках проекта "Конструктивная роль неформальных отношений в системе государственного и муниципального управления". Мы изучали статистику советского периода по дорожной сфере. В 50-х годах появилась тенденция скидывать все грунтовки с балансов, оставлять у себя только асфальтовые дороги. С конца 2000-х мы наблюдаем обратную тенденцию - возвращение грунтовых дорог на балансы. С ними ситуация довольно непрозрачна, грунтовки мы вынесли за рамки анализа. Поэтому смотрели, сколько дорог с твердым покрытием было максимально зарегистрировано в советский период, сколько было с тех пор построено и сколько из них оформлены сегодня. Какие-то из этих дорог уже, наверное, ушли в небытие и разрушились, поскольку населенные пункты, предприятия там позакрывались и дороги к ним не нужны. Они тоже списаны с баланса. Могли быть списаны с баланса и какие-то ведомственные дороги, если закрыли, допустим, военные части. Но это уже методологические погрешности. А так все просто: от максимально возможного в советское время и построенного впоследствии отнимаем то, что есть сегодня, и получаем примерно тот объем дорог, который находится в "ничейной" собственности".

Сегодня ничейная собственность постепенно обретает хозяина

Сегодня ничейная собственность постепенно обретает хозяина. Например, в 2019 году и в начале 2020-го в муниципальную собственность Великого Новгорода включили 70 объектов бесхозяйного имущества. Общая стоимость этих объектов составила около 9,4 млн рублей. Часть их (гаражи или сараи) будет демонтирована, часть - включена в план приватизации и пойдет на продажу. Расстается с "ничейной" собственностью и Московская область. Ее муниципальные образования приняли на баланс более 3 тысяч бесхозяйных дорог протяженностью более 2,6 тысячи километров - это 90 процентов от всех бесхозяйных Подмосковья. "В результате на территории 53 муниципальных образований не осталось бесхозяйных дорог, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. - Дороги включены в реестр муниципального имущества и будут эксплуатироваться согласно всем нормативам".

Ничейная инфраструктура - явление масштабное. Сегодня в России нет ни одного муниципалитета, в котором не было бы хоть нескольких бесхозяйных объектов. Это явление массовое, и оно практически не зависит от экономического положения региона. Если утверждать, что это проблема отдельных муниципалитетов, то не нужно тогда менять законодательство, искать финансовые ресурсы на оформление ничейных дорог, улиц, кладбищ... Но эта проблема имеет федеральный масштаб. Она глобальна, и рано или поздно ее все равно придется решать.