За неделю средний чек онлайн-магазинов продуктов питания вырос вдвое

За несколько дней спрос на продукты питания и предметы быта в "СберМаркете" увеличился в среднем вдвое. При этом острый дефицит ощущается только по средствам дезинфекции. Их потребители заменяют алкоголем.

Только с 13 по 19 марта сервис доставки товаров на дом "СберМаркет" зафиксировал в среднем двукратный рост спроса на продукты питания, средний чек покупки также вырос почти в два раза, сообщила директор по маркетингу "СберМаркет" Елена Иванова в рамках круглого стола РБК+ "Стресс-тест на коронавирус для бизнеса".

По ее словам, на бакалею (крупы, макароны, консервы) спрос увеличился в несколько раз, а, например, продукцию из фреш-категории стали покупать меньше. Но если с новыми поступлениями продуктов питания, а также туалетной бумаги проблем никаких нет, то санитайзеры закончились в "СберМаркете" еще четыре дня назад, и когда привезут новую партию, никакой информации нет. "Когда закончились дезинфицирующие средства, люди начали скупать алкоголь", - поделилась Иванова.

При этом она отметила, что спрос мгновенно реагирует на информацию о коронавирусе. Например, когда появилась фейковая новость о том, что Москву закроют на карантин, спрос в течение часа возрос в пять раз.

В этой ситуации, чтобы лимитировать спрос, сервисы доставки продуктов на дом вынуждены увеличивать минимальные суммы заказов и сроки доставки. На 19 марта минимальная сумма заказа у "СберМаркета" составляет 3,5 тыс. рублей для регионов и 5 тыс. рублей для Москвы. Впрочем, по словам Елены Ивановой, сервис корректирует минимальную сумму и сроки ежедневно. Скорее всего, уже в течение суток минимальный порог будет снижен, поскольку "пик спроса прошел", сказала Иванова.

Увеличил минимальную сумму заказов и сроки доставки также "Утконос": 18 марта сервис предлагал закупить товаров минимум на 3 тыс. рублей (вместо 1 тыс. рублей в обычное время) и доставить заказ в течение двух недель.