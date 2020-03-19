За пропаганду наркотиков грозят штрафы в полтора миллиона рублей

Штрафы для граждан, согласно поправкам в КоАП, составят от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. Возможна также приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.

Если оператор связи и (или) интернет-провайдер не заблокируются информацию с пропагандой, то за это юрлицу будет грозить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас - 50-100 тыс. За повторное нарушение в течение года - от 500 тыс. до 800 тыс.

В пояснительной записке указано, что за первое полугодие 2019 года МВД России рассмотрено свыше 23 тысяч обращений, по которым принято более 12 тысяч экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

Документ ранее одобрил также Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Его глава Василий Пискарев подчеркнул, что ответственность за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете должна быть самой строгой, так как она адресована в первую очередь детям и подросткам.