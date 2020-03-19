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19.03.2020 12:31
Рубрика: Власть

За пропаганду наркотиков грозят штрафы в полтора миллиона рублей

Текст: Татьяна Замахина
За пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете могут быть введены штрафы до 1,5 млн рублей. Законопроект, которому предстоит первое чтение, поддержал Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Штрафы для граждан, согласно поправкам в КоАП, составят от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. Возможна также приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.

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Если оператор связи и (или) интернет-провайдер не заблокируются информацию с пропагандой, то за это юрлицу будет грозить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас - 50-100 тыс. За повторное нарушение в течение года - от 500 тыс. до 800 тыс.

В пояснительной записке указано, что за первое полугодие 2019 года МВД России рассмотрено свыше 23 тысяч обращений, по которым принято более 12 тысяч экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

Документ ранее одобрил также Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Его глава Василий Пискарев подчеркнул, что ответственность за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете должна быть самой строгой, так как она адресована в первую очередь детям и подросткам.

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