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19.03.2020 20:09
Рубрика: Власть

Захарова: Ситуация вокруг COVID-19 стала проверкой на человечность

Текст: Диана Ковалева
Нынешняя ситуация вокруг пандемии коронавируса стала самой настоящей проверкой на человечность на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В принципе, ситуация с пандемией коронавируса - это настоящая проверка на человечность, в том числе и в международных делах. Это проверка нашей способности оставаться людьми в самые сложные моменты. Это способность и готовность не только каждого конкретного человека, но и в целом государств действовать ответственно и солидарно в условиях проявления новых глобальных вызовов, не признающих национальные границы", - заявила Захарова.

Она также отметила, что иногда солидарность подменяют национальными или идеологическими интересами, а некоторые государства, претендующие на "мировую гегемонию и исключительность", демонстрируют самый настоящий эгоизм. Сейчас - наилучший момент для того, чтобы страны, называющие себя мировыми лидерами, проявили это лидерство и стали примером того, как надо оказывать экономическую поддержку и достойно противостоять новым вызовам. Однако этого никто не делает, отметила Захарова. В доказательство своих слов она напомнила о недавнем решении МВФ не оказывать помощь Венесуэле в борьбе с COVID-19 из-за того, что некоторые страны-члены не признают правительство президента Мадуро.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Официальный представитель российского МИДа подчеркнула, что народ Венесуэлы ничем не отличается от других народов мира и ему тоже нужна помощь, однако вместо этого он получает лишь новые заявления западных стран о новых антивенесуэльских санкциях.

Захарова также призвала россиян возвращаться домой из-за границы, не дожидаясь окончания действующих туров. Она также рекомендовала не покупать новые. Дипломат отметила, что в разных странах практически ежечасно вводятся новые карантинные меры, в том числе ограничения по передвижению, отмены рейсов или вообще закрытие границы. Поэтому предсказать, не окажется ли турист в ловушке из-за новых правил, очень сложно. В качестве примера Захарова вспомнила о ситуации с россиянами, которые из-за отмены авиасообщения буквально "застряли" на Филиппинах и не могут вернуться домой. При этом, по данным МИД РФ, некоторые туроператоры до сих пор продают путевки на Филиппины, а люди продолжают их покупать. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что на сегодняшний день проблемы с авиасообщением есть в некоторых странах Латинской Америки, Черногории, Доминиканской Республике, Египте, Филиппинах, а также в Молдове.

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