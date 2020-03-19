Захарова: Заявление ЕС - аморальная попытка замаскировать свои проблемы

Вместо того, чтобы использовать "мемы" о якобы российской угрозе, Евросоюзу лучше сосредоточиться на оказании помощи странам, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о внутреннем докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), в котором утверждается, что Россия якобы запустила масштабную кампанию по дезинформации европейских граждан о COVID-19 в соцсетях. О содержании доклада сообщила газета Financial Times, в распоряжении которой оказался упомянутый документ.

"Мы предлагаем коллегам в Брюсселе перестать использовать "мемы" о некой российской угрозе и сосредоточиться на оказании своим членам - Италии, Испании и другим наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции членам Евросоюза - реальной помощи в этой сложнейшей ситуации", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, подобные "безосновательные антироссийские заявления" - не что иное, как "аморальная попытка" замаскировать собственные проблемы в борьбе с новой эпидемией. "Вбрасываются материалы - видимо, для отвлечения внимания собственного населения, - констатировала представитель внешнеполитического ведомства. - Это, конечно же, прискорбно".