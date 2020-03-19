Законопроект: Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

Сотрудники Росгвардии, которые несут службу по охране общественного порядка, при взаимодействии с гражданами будут обязаны представляться. Кроме того, они будут приносить присягу. Законопроекты об этом поддержал Комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

- Мы устраняем пробел в законодательстве, - пояснил журналистам глава комитета Василий Пискарев.

Присягу по действующим нормам приносят военнослужащие и сотрудники ведомств, где присваиваются специальные звания (МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратуры и ряда других). Однако при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон.

- Поэтому логичным будет ввести присягу и для сотрудников войск национальной гвардии, которым присваиваются специальные звания полиции, - пояснил парламентарий. - Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания.

Представляться же полагается так: назвать свои должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. А также в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, надо будет разъяснить ему причину и основания применения таких мер.

- Граждане вправе знать, что к ним обращается законный представитель власти, а не просто человек, надевший форму с погонами, - подчеркнул глава комитета.

Он добавил, что "данная норма будет распространена не на всех сотрудников Росгвардии, а только на тех, кто имеет специальные звания полиции, и чья деятельность связана с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности".

Требования представляться не будут распространены, например, на сотрудников спецподразделений Росгвардии (ОМОНА и СОБРа), которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму. "Данное исключение обусловлено соображениями их личной безопасности", - разъяснил Василий Пискарев.