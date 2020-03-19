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19.03.2020 10:32
Рубрика: Общество

Инфекционист посоветовал заменить маски тем, что "под рукой"

Текст: Алена Ларина

Если у человека нет медицинской маски, ее можно заменить тем, что окажется "под рукой", например, бинтом, шарфом или платком. Об этом на радио Sputnik рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист Георгий Викулов.

Он уточнил, что от воздушно-капельных инфекций нужно защищать также глаза, через которые можно заразиться коронавирусом COVID-19. Для защиты от него, как и от других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, необходимо не только носить медицинские маски, но чаще мыть руки и дистанцироваться от других людей.

Фото: GettyImages
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Сама маска должна быть четырехслойной. Если ее нет, или нельзя купить в аптеке, временную маску (она действенна около двух часов) можно сделать, к примеру, из марли и бинта, а еще лучше прикрыть лицо теплым шарфом - в случае, если рядом есть тот, кто чихает и кашляет.

В тоже время, по мнению медика, необязательно пропитывать маски прополисом или эфирными маслами, так как для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер.

Чтобы "спрятать" глаза от проникновения в организм инфекции, можно надеть очки без диоптрий, специальные медицинские очки и даже солнцезащитные, но, хотя они и представляют какую-то защиту, полностью глаза не закроют.

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