Дайверы рассказали о золоте СССР на затонувшем крейсере из конвоя PQ14

Спасшимся морякам удалось сфотографировать "Эдинбург" после попадания двух торпед за несколько мгновений до затопления Фото: wikimedia.org

Впервые за почти 40 лет британские водолазы раскрыли подробности поиска и подъема советского золота с затонувшего крейсера "Эдинбург", входившего в состав конвоя PQ14.

Судно было подбито немецкой подлодкой U-456 в апреле 1942 года во время похода из Мурманска в Великобританию. На его борту находились 90 ящиков с золотом, которым Советский Союз расплачивался по лендлизу.

В 1981 году правительства СССР и Соединенного Королевства организовали операцию по подъему слитков, покоящихся в Баренцевом море на глубине 250 метров. Одним из ее участников был водолаз Дуги Мэтсон (Dougie Matheson), он и обнаружил основную часть сокровищ, которые тогда назвали "трофеем века".

В течение нескольких недель погружения к обломкам "Эдинбурга" не приносили результата, крейсер обследовали в условиях почти нулевой видимости. Но затем фортуна улыбнулась дайверам - сначала кто-то из них нашел один слиток, а затем Мэтсон наткнулся сразу на несколько брусков. Это был отсек с драгоценным грузом.

- Все части корпуса корабля были покрыты мазутом. Я нащупал ящик, смог открыть его и направил фонарь. В нем все засверкало. Это было чистое, 99,99-процентное русское золото, - рассказал Дуги Мэтсон The Times.

В течение четырех часов он вытащил из крейсера 40 слитков. Это стало самым большим количеством золота, поднятым за одно погружение в ходе той экспедиции.

Водолазы погружались к корпусу крейсера с помощью специальной капсулы и компрессионной камеры, вели поиски, сменяясь каждые четыре часа. Работы продлились шесть недель. Действия водолазов осложняло то, что ящики со слитками находились среди неразорвавшихся боеприпасов. Любое неосторожное движение резаком, который применяли дайверы, могло привести к мощному взрыву.

- Если бы мы коснулись снарядов, то это был бы конец всей истории. Там были снарядные ящики, очень похожие на ящики с золотом. Самое большое впечатление произвели два первых погружения - оказываешься перед огромным остовом погибшего судна, чуть поворачиваешь голову и видишь нацеленные прямо на тебя корабельные орудия, - вспоминает водолаз.

Из 465 слитков удалось извлечь на поверхность только 431, 34 так и остались внутри "Эдинбурга". Стоимость поднятого сокровища по современным мерка оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов - около 18,6 триллиона рублей. Большую часть добычи разделили СССР и Великобритания. Мэтсон и другие водолазы за свою работу получили по 27 тысяч фунтов стерлингов, что сегодня сопоставимо с суммой в 100 тысяч фунтов стерлингов - около 9,3 миллиона рублей.