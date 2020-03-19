Звезда "Сволочей" Емельянов арестован за нападение на врача "скорой"

28-летний российский актер Кирилл Емельянов, звезда драмы "Сволочи" и сериала "Кадетство", был задержан и доставлен в Москве в полицию после нападения на врача скорой помощи.

Как уточняет KP.RU, в тот вечер, когда случился инцидент, актер "выпивал в компании модели, которая проходила свидетельницей по делу футболиста Кокорина" - Екатерины Бобковой.

Согласно предварительной информации, Емельянов дважды ударил одного из врачей по лицу, когда бригада "скорой" прибыла в квартиру на 2-й Мосфильмовской улице престижного столичного района Раменки, где актер и модель отдыхали.

Сообщается, что Емельянов расслаблялся так крепко, что "в какой-то момент просто вырубился". Модель испугалась и вызвала скорую помощь.

Приехавшим врачам удалось привести перебравшего в чувство, "но тот вместо слов благодарности кинулся на медиков с кулаками". Успев нанести ряд ударов. В результате пришлось вызывать уже полицию. Причем допросить актера сразу не получилось, так как он находился в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения, информировал издание источник.

Впрочем, данное состояние не помешало "кадету" "обругать нехорошими словами сотрудников полиции" и "активно выступать против своего задержания". В процессе "угрожая правоохранителям неприятностями по службе".

Тем временем пострадавший врач уже снял побои.

По сведениям ресурса, для Емельянова эта некрасивая история может закончиться возбуждением уголовного дела по статьям УК РФ "Побои" (наказание - до двух лет лишения свободы) и "Оскорбление представителя власти" (до года исправительных работ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката актера Алима Бишенова, Емельянов провел ночь в ОМВД "Раменки". В отношении артиста проводятся проверочные мероприятия. Обвинения пока не предъявлялись.

Емельянов родился в 1991 году в Москве. На экранах дебютировал в "Ералаше" в 2003-м, в кино - ролью "беспризорника-беспредельщика" Студера в "Сволочах" 2006 года, а в сериале "Кадетство" сыграл главного отрицательного персонажа - Алексея Сырникова.

Среди других проектов - "Кремлевские курсанты", "Глухарь. Возвращение", "Мальчики с Востока", "Секретарша", "Синичка 2", "Как я стал русским".