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Звезда "Сволочей" Емельянов арестован за нападение на врача "скорой"

Новости
    19.03.2020, 12:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

28-летний российский актер Кирилл Емельянов, звезда драмы "Сволочи" и сериала "Кадетство", был задержан и доставлен в Москве в полицию после нападения на врача скорой помощи.

Фото: youtube.com/ Ксения Собчак
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Как уточняет KP.RU, в тот вечер, когда случился инцидент, актер "выпивал в компании модели, которая проходила свидетельницей по делу футболиста Кокорина" - Екатерины Бобковой.

Согласно предварительной информации, Емельянов дважды ударил одного из врачей по лицу, когда бригада "скорой" прибыла в квартиру на 2-й Мосфильмовской улице престижного столичного района Раменки, где актер и модель отдыхали.

Сообщается, что Емельянов расслаблялся так крепко, что "в какой-то момент просто вырубился". Модель испугалась и вызвала скорую помощь.

Приехавшим врачам удалось привести перебравшего в чувство, "но тот вместо слов благодарности кинулся на медиков с кулаками". Успев нанести ряд ударов. В результате пришлось вызывать уже полицию. Причем допросить актера сразу не получилось, так как он находился в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения, информировал издание источник.

Впрочем, данное состояние не помешало "кадету" "обругать нехорошими словами сотрудников полиции" и "активно выступать против своего задержания". В процессе "угрожая правоохранителям неприятностями по службе".

Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial
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Тем временем пострадавший врач уже снял побои.

По сведениям ресурса, для Емельянова эта некрасивая история может закончиться возбуждением уголовного дела по статьям УК РФ "Побои" (наказание - до двух лет лишения свободы) и "Оскорбление представителя власти" (до года исправительных работ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката актера Алима Бишенова, Емельянов провел ночь в ОМВД "Раменки". В отношении артиста проводятся проверочные мероприятия. Обвинения пока не предъявлялись.

Емельянов родился в 1991 году в Москве. На экранах дебютировал в "Ералаше" в 2003-м, в кино - ролью "беспризорника-беспредельщика" Студера в "Сволочах" 2006 года, а в сериале "Кадетство" сыграл главного отрицательного персонажа - Алексея Сырникова.

Среди других проектов - "Кремлевские курсанты", "Глухарь. Возвращение", "Мальчики с Востока", "Секретарша", "Синичка 2", "Как я стал русским".

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