Последний фигурант дела о драке Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Александр Протасовицкий, последним отбывавший срок за участие в драке вместе с Мамаевым и Кокориным, вышел на свободу. Мамаев и Кокорин, оказавшиеся на воле ранее, встречать его из колонии не приехали, сообщает РИА Новости.

Александр Протасовицкий отбывал наказание в колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. По информации агентства, на выходе из исправительного учреждения его встречали только родители и несколько журналистов. Александр коротко поблагодарил журналистов за поддержку и сразу уехал.

Протасовицкий был осужден на год и пять месяцев колонии. В октябре суд отказал ему в освобождении по УДО. Его друзья, футболисты Александр Кокорин (и его брат) и Павел Мамаев отбывали наказание в Белгородской области, вышли на свободу 17 сентября.