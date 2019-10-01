Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.

Во вторник городской суд Клинцов провел выездное заседание на территории ИК №6, где отбывает срок, осужденный Протасовицкий. Он был четвертым фигурантом уголовного дела, по которому также были приговорены к разным срокам футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл.

В ходе заседания выяснилось, что Протасовицкий получил три взыскания за время отбывания срока в колонии. В результате чего ему было отказано с условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости адвокат Николай Савостьянок.

Протасовицкий в мае по решению суда получил год и пять месяцев колонии.

6 сентября в ходе заседания Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил аналогичные ходатайства Мамаева и братьев Кокориных. 17 сентября они вышли на свободу.