Кокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник, 17 сентября, выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению.

По словам начальника пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксении Белоусовой, точное время, когда футболисты покинут стены колонии, назвать не представляется возможным.

"По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти, начиная с подъема и до обеда", - приводит ее слова "Чемпионат".

Напомним, что по приговору суда, который состоялся в мае нынешнего года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и пять месяцев тюрьмы каждый. В сентябре суд удовлетворил их ходатайство по УДО.

По данным СМИ, после выход на свободу Кокорин продолжит карьеру в "Сочи", а Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" может перейти в "Крылья Советов".