Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Руководство колонии поддержало решение суда, заявил ранее адвокат Юрий Падалка. При этом потерпевшая сторона также не возражала против условно-досрочного освобождения.

Отмечается, что также удовлетворено ходатайство Кирилла Кокорина. Через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу, футболисты смогут покинуть колонию.

Ранее 2 августа в суд поступили ходатайства адвокатов об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева, а также брата футболиста Кирилла Кокорина. Напомним, спортсмены отбывают наказание за две драки, учиненные в центре столицы - с водителем телеведущей Виталием Соловчуком и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. В начале мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев каждый.