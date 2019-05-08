Кокорин и Мамаев получили сроки в колонии общего режима

Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, младшего брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. Они признаны виновными в хулиганстве и побоях и будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Александр и Кирилл Кокорины осуждены на 1 год 6 месяцев колонии, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев. Срок наказания отсчитывается с 8 мая, однако время, проведенное спортсменами в СИЗО, также будет зачтено как отбывание наказания. А день пребывания в СИЗО, согласно законодательству, приравнивается к полутора. Срок ареста для братьев Кокориных ведется с 10 октября 2018 года, для Мамаева и Протасовицкого - с 11 октября.

Все четверо были арестованы в октябре прошлого года после того, как стали участниками драк в центре Москвы. В кафе на Никольской улице они избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а возле ночного клуба подрались с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком. Следствие продолжалось несколько месяцев, за это время срок пребывания обвиняемых в СИЗО продлевался несколько раз. Стоит отметить, что Кирилл Кокорин признан невиновным по эпизоду с Гайсиным, однако виновным в других эпизодах, и в совокупности он также получил полтора года колонии.

После окончания следствия суд приступил к рассмотрению дела по существу, оно заняло около месяца. Было опрошено 45 свидетелей, также дали показания и потерпевшие. В итоге суд постановил, что обвиняемые совершали хулиганские действия и наносили побои, стремясь "показать пренебрежительное отношение к обществу и противопоставить себя ему". Ранее спортсмены частично признали вину касательно эпизода с Соловчуком, однако это признание в итоге учтено не было. Факт, что Соловчук оскорбил их или первым нанес удар, не имеет объективного подтверждения.

Также суд постановил, что Денис Пак не совершал противоправных действий в отношении подсудимых. Ранее в ходе заседаний защита обращала внимание на то, что он их спровоцировал нецензурной бранью, однако, по мнению суда, нецензурное выражение со стороны чиновника носит вероятный характер.

Что действительно является победой защиты спортсменов - так это признание судом того, что обвиняемые не действовали по предварительному сговору. Но в конечном итоге суд поддержал обвинение и назначил наказание, практически соответствующее тому, что требовал прокурор. Судья Елена Абрамова заметила, что "нет оснований избрать другое наказание, кроме исправительной колонии общего режима".

Вместе с тем, вряд ли спортсмены отправятся в колонию в ближайшее время. Несомненно, защита будет подавать апелляцию, и пока будет идти рассмотрение, обвиняемые будут оставаться в СИЗО.