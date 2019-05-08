Суд признал хулиганство и побои со стороны Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы выносит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Суд признал, что они совершали хулиганские действия и наносили побои, так же как младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.

Все четверо находятся под арестом с сентября прошлого года. Они стали участниками драк в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. В вердикте суда сказано, что спортсмены совершили противоправные действия, "проявляя неуважение к обществу, желая противопоставить себя окружающим и показать пренебрежительное отношение к ним".

Обвинение потребовало для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого - 1 год и 5 месяцев заключения в тех же условиях. Как в итоге они будут наказаны, пока не объявлено.