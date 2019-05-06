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06.05.2019 17:29
Рубрика: Спорт

Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года

Текст: Борис Степанов

На заключительном заседании Пресненского суда Москвы по делу Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого выступила с речью прокурор Светлана Тарасова. Она назвала сроки, на которые, по ее мнению, обвиняемые должны быть лишены свободы.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Кокорина поздравили с чемпионством у зала суда

Футболисты Кокорин и Мамаев, младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий в октябре прошлого года были арестованы после драк в центре Москвы, в которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Следствие длилось несколько месяцев, сроки пребывания обвиняемых под арестом несколько раз продлевались. Сейчас в течение почти месяца их дело рассматривалось по существу, потерпевшие давали в суде показания. Совсем скоро должна быть поставлена точка в этой истории.

Прокурор заявила, что аргументы защиты спортсменов выглядят нелепо, они нанесли потерпевшим телесные повреждения с целью "продемонстрировать свое превосходство". По мнению обвинения, для Кокорина и компании возможен лишь один вариант исправления - путем лишения свободы. Тарасова предложила назначить братьям Кокориным наказание сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а Мамаеву и Протасовицкому - 1 год и 5 месяцев в аналогичных условиях.

Речь прокурора была произнесена в рамках судебных прений, теперь слово за защитой. Вероятно, будет сделан упор на то, что потерпевшие сами спровоцировали инциденты, о чем говорили многие свидетели. Также одним из важных моментов является физическое состояние Александра Кокорина, который перед арестом не успел залечить травму ноги, и сейчас его карьера находится под угрозой из-за того, что он не получает надлежащего медицинского сопровождения.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Вокруг футбола Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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