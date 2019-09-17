Кокорин и Мамаев вышли из колонии под Белгородом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. Напомним, что именно сегодня вступило в силу решение Алексеевского районного суда, принятое 6 сентября, об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы спортсменов.

У ворот исправительного учреждения футболистов встречал отчим Кокориных. Как только они вышли из колонии, сразу же сели в его машину и уехали. Адвокат спортсменов сделал короткое заявление для прессы, отметив, что теперь его подзащитные "едут домой". Мамаев имеет действующий контракт с "Краснодаром", а Кокорин "буквально вчера" заключил контракт с "Зенитом".

Таким образом, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин пробыли в колонии два месяца: их этапировали в Алексеевку в июле.