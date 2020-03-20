Александра Зайцева представила книгу о мальчике с аутизмом

"Моя Аника", Александра Зайцева, издательство "Перископ-Волга", 2020

- "Моя Аника" - маленькая повесть о тринадцатилетнем мальчике Егоре, в медицинской карте которого значится "аутизм". Я встретила такого мальчика несколько лет назад. Он истошно кричал и бросался на стены, но, когда посмотрел на меня, взгляд его был спокойным, совершенно осмысленным и даже немного веселым. И этот взгляд врезался в память так сильно, что однажды я села писать легкую романтическую историю, а написала "Анику", - рассказывает Александра Зайцева.

С автором новинки "Российская газета" хорошо знакома: Александра дважды становилась лауреатом конкурсов, проводимых порталом "ГодЛитературы.РФ". Один ее рассказ взял Гран-при проекта "Любовь. Тургенев. Лето", другой - третью премию конкурса "ЧуДетство". "Моя Аника", кстати, тоже уже успела завоевать признание - повесть вошла в состав финалистов Международной детской литературной премии имени Крапивина в 2018 году, в прошлом - была напечатана в журнале "Дружба народов" и вот теперь вышла отдельной красочной книжкой.

"Моя Аника" - повесть о том, как забота и участие могут изменить жизнь целой семьи.

Аникой зовут девушку, которая однажды приходит к Егору, чтобы проводить терапию. В его семье все уже почти сдались и смирились с диагнозом, но Аника очень быстро находит с особенным подростком общий язык и искренне верит: все можно поправить. Ее теплота к Егору творит чудеса - мальчик начинает реагировать, пытается отвечать на вопросы, с ним уже не страшно выходить в общественные места, где его поведение раньше могло быть непредсказуемым. Аника - к которой, кстати, из-за национальности поначалу относятся настороженно - становится лучшим другом мальчика и его мамы. Как-то раз она предлагает отправить Егора на лечение к специалистам в Китай. Мать машет рукой - на это нужны большие деньги. И они чудесным образом находятся...

- Эта повесть о человеке внутри, но не только. Она затрагивает и тему межнационального непонимания. Егор и Аника имеют много общего в силу своей инаковости, поэтому становятся друзьями. Хотя главное все же - рассказ о вынужденной изолированности многих семей, в которых растут дети с тяжелыми заболеваниями. Это особый мир, наше общество только начинает поворачиваться к нему лицом, и о таких семьях нужно писать, говорить и даже кричать, если понадобится, - уверена автор.

Заказать эту трогательную и одновременно жизнеутверждающую историю можно в сети книжных магазинов "Читай-город".

"Тысяча и одна ночь. Арабские сказки для детей", издательство "АСТ", 2020

Эта невероятно красивая книга - лишь одна из целой серии. Вместе со знаменитыми сказками Шахерезады юным читателям предлагают познакомиться с индийскими, китайскими, скандинавскими и, конечно же, древнегреческими мифами.

- Легенды и мифы народов мира - это обязательная часть культурного кода каждого человека. Без знания этих сюжетов невозможно полностью понимать искусство и литературу, кинематограф и театр, религиозные и философские тексты. Мифы расширяют кругозор, дают представление о разных культурах и традициях, которые составляют уникальную мозаику нашего мира, - уверены в издательстве.

Каждое из новых изданий оформлено при этом так, что выпускать его из рук не хочется. Это, впрочем, неудивительно - мифы на то и мифы, чтобы пленять своей красотой и таинственностью.

Так что и родителям будет в удовольствие снова пережить (а может, и впервые для себя открыть) любимые истории. Тут и Аладдин, и Тор, и великаны, и драконы... Словом, все, к чему можно возвращаться снова и снова в любом возрасте.