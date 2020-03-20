Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 54-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму"

Новости

Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 20:55
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 20:41
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 20:40
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 20:35
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 20:27
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 20:26
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 20:02
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19:58
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19:45
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19:40
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19:26
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19:25
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19:11
Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
Захарова: Заявление ЕС - аморальная попытка замаскировать свои проблемы 18:52
Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение" 18:42
Премьер Нидерландов отказался от идеи "контролируемого заражения" 18:36
Умер актер из фильма "Миллион в брачной корзине" Игорь Богодух 18:35
В Оренбуржье выявили первого больного коронавирусной инфекцией 18:29
Граждане СГ смогут покинуть Польшу на автобусах посольства Беларуси 18:28
Mail.ru предоставит бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам 18:21
Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко будет работать онлайн 18:19
У князя Монако Альбера II подтвердился коронавирус 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)

Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 54-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму"

Дата подписания 18 марта 2020 г.
Опубликован 20 марта 2020 г.
Вступает в силу 18 марта 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Пострадавшие в борьбе с терроризмом военные смогут получить выплаты

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в часть 6 статьи 21 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"6. Единовременные пособия, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи, выплачиваются независимо от других единовременных пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин