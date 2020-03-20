Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 54-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму"

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в часть 6 статьи 21 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"6. Единовременные пособия, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи, выплачиваются независимо от других единовременных пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин