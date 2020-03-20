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20.03.2020 17:02
Рубрика: Общество

Найден 400-летний артефакт могущественного клана Кэмпбеллов

Текст: Денис Передельский
Фото: Sarah Lambert-Gates & Darko Maricevic / Antiquity Publications Ltd, 2020 Фото: Sarah Lambert-Gates & Darko Maricevic / Antiquity Publications Ltd, 2020
Фото: Sarah Lambert-Gates & Darko Maricevic / Antiquity Publications Ltd, 2020

В Шотландии археологи при проведении раскопок в старинном замке на западных островах обнаружили редкую и считавшуюся утраченной печать, которая подтверждает правоту преданий о великой вражде двух могущественных кланов - Кэмпбеллов и Макдональдов.

Статья исследователей опубликована в журнале Antiquity, а коротко об открытии рассказывает Ancient Origins. Его совершили археологи из Университета Рединга. Они проводили раскопки в замке Дунивейг, расположенном на острове Айла. В одной из раскопанных траншей был обнаружен крошечный артефакт, который имеет важное историческое значение.

Фото: iStock
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Это была небольшая гербовая печать, которая использовалась при отправлении тайных посланий. Примерно 400 лет назад такими печатями пользовались для подтверждения и проверки подлинности документов. Они были созданы шотландскими аристократами.

Найденная печать была отлита в форме цветка и изготовлена из сплава свинца и олова с сурьмой и серебром. Ее диаметр составляет 36 мм. На оборотной стороне выгравирована дата - 1593 год. Там же находится клеймо мастера, изготовившего печать - буквы "DM". По мнению исследователей, означает "Дэвид Милн". Ювелир с таким именем жил в то время в Эдинбурге. Ученым известно, что он изготавливал такие печати.

Владелец артефакта был идентифицирован по гербу на другой стороне печати. По мнению археологов, печать принадлежала сэру Джону Кэмпбеллу из Каудора (1576-1642 годы). Причем она относится к смутному времени. В начале XVII века клан Кэмпбеллов, верный короне, яростно сражался с кланом Макдональдов за стратегические территории на западном побережье Шотландии.

Одним из важнейших оплотов был остров Айла, который принадлежал Макдональдам. На нем находится замок Дунивейг - на оконечности восточного мыса залива Лагавулин. Он был построен в XVI веке на руинах более древнего сооружения.

Фото: Traci Ardren and Dominique Meyer/University of Miami
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Этот замок был главной цитаделью Макдональдов. Однако клан был отлучен от короны в 1494 году нашей эры. С тех пор у него начались неприятности. Люди Кэмпбеллов все чаще вторгались на земли Макдональдов, прикрываясь волей короля. А в 1615 году королевской же волей замок Дунивейг был передан тому самому сэру Джону Кэмпбеллу из Каудора. Это положило начало войне двух кланов.

Ученые обратили особое внимание на дату, выгравированную на печати. Считается, что 1593 год был особенно беспокойным временем в истории Кэмпбеллов. Всего за год до этого сэр Джон Кэмпбелл, владелец Каудора, был убит людьми из своего же клана. Исследователи предполагают, что печать была изготовлена по приказу его сына, которого также звали Джон.

Археологи выяснили, что здание, в котором был обнаружен этот артефакт, было построено после осады 1614 года. Возможно, печать использовали для переписки с королевской семьей. Исследователи говорят, что замок Дунивейг переходил из рук в руки. Клан Макдональдов четырежды отбивал его у противника - в 1614, 1615 и 1647 годах. Но Кэмпбеллы каждый раз возвращали его себе.

Вероятно, во время такой осады печать была спрятана, чтобы она не досталась врагу. А найти ее владелец затем не смог, потому что над местом, где она была спрятана, обороняющиеся насыпали мощный оборонительный земляной вал.

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