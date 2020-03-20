Azur Air прекращает на месяц все полеты из России

Авиакомпания Azur Air приостанавливает все полеты из России с 22 марта по 20 апреля, сообщил перевозчик на своей странице компании в Facebook.

Такой шаг связан с решением стратегического партнера авиакомпании - туроператора Anex Tour - об отмене c 22 марта по 20 апреля всех завозных рейсов из России. "Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину", - говорится в сообщении авиакомпании.

Перевозчик будет выполнять только вывозные рейсы, работая в штатном режиме. Коллектив сотрудников будет сохранен и станет работать в режиме подготовки к возобновлению полетов в плановом режиме, подчеркнули в авиакомпании.

"Уверены, что в скором будущем туристические направления опять смогут принимать отдыхающих, а авиакомпания будет рада снова доставлять российских туристов на лучшие курорты мира", - отметили в авиакомпании.

Авиакомпания работает только на международных рейсах.