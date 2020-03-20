Банк России расширяет программу рефинансирования кредитов МСП

В рамках пакета антикризисных мер Банк России ввел новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. для поддержания объемов кредитования МСП. Он будет действовать наряду с инструментом, направленным на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам.

В рамках обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%.

По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд руб., ставка Банка России снижена с 6 до 4%, конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.

С апреля 2020 года, помимо уже установленного лимита в 175 млрд руб., дополнительно выделяются средства в размере 500 млрд руб. с целью поддержания и роста объема кредитов, предоставленных кредитными организациями субъектам МСП. В рамках указанного дополнительного лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых на срок 1 год. При этом кредитным организациям с высоким кредитным рейтингом кредиты будут предоставляться без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, - при наличии поручительства АО "Корпорация "МСП".

В программе смогут принять участие банки, объем рублевого кредитного портфеля субъектам МСП которых будет не менее 95% от объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года. При этом Банк России будет определять максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации, рассчитывая его как разницу между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое число текущего месяца и объемом этого портфеля на 1 марта 2020 года, уменьшенного на 5%. В случае снижения рублевого кредитного портфеля субъектам МСП на первое число текущего месяца ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года привлеченные кредитной организацией от Банка России средства по данной программе подлежат досрочному возврату. Предоставление кредитов в рамках дополнительного лимита будет осуществляться до 30 сентября 2020 года.

Банк России предоставляет кредитным и микрофинансовым организациям:

- возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика - субъекта МСП по реструктурированным ссудам.

- возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика - субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.

Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в период до 30 сентября 2020 года в качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию предоставленных им кредитов (займов) в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.