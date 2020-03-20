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20.03.2020 10:15
Рубрика: Экономика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Фото: AP Photo/Richard Drew Фото: AP Photo/Richard Drew
Фото: AP Photo/Richard Drew

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.

А сорт нефти West Texas Intermediate может опуститься до 5 долларов и продолжить падение. Сейчас ее стоимость превышает 27 долларов за баррель.

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Предполагается, что падение цен на сырье будет еще продолжаться и возможно до конца года.

Но на данный момент нефть дорожает. По состоянию на 10.00 по Москве стоимость смесь марки Brent превысила 30 долларов, нефть марки WTI достигла 27,72 доллара за баррель.

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