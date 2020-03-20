Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.

А сорт нефти West Texas Intermediate может опуститься до 5 долларов и продолжить падение. Сейчас ее стоимость превышает 27 долларов за баррель.

Предполагается, что падение цен на сырье будет еще продолжаться и возможно до конца года.

Но на данный момент нефть дорожает. По состоянию на 10.00 по Москве стоимость смесь марки Brent превысила 30 долларов, нефть марки WTI достигла 27,72 доллара за баррель.