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20.03.2020 07:15
Рубрика: В мире

Бразилия объявила о закрытии границ для иностранных граждан

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

В качестве одной из мер борьбы с новым типом коронавируса правительство Бразилии в четверг подписало два постановления: о закрытии сухопутных границ на 15 дней и запрете на въезд авиационным транспортом сроком 30 дней. В обоих случаях речь идет о мерах в отношении иностранных граждан.

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С четверга прекращают работу пункты пропуска через сухопутную границу, разъединяющую теперь Бразилию с соседними странами. Данная мера действует только для иностранных граждан и не затронет трансграничный грузопоток, а также обладателей бразильских паспортов.

Единственным государством, с которым граница пока остается открытой является Уругвай. Однако согласно заявлениям министерства юстиции Бразилии, правительства двух стран ведут переговоры об условиях закрытия границы.

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Во втором постановлении говорится о запрете на въезд в Бразилию воздушным транспортом для граждан ряда стран Европы, Азии и Австралии. Россия и страны СНГ в этот список не входят. Запрет вступает в силу 23 марта.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило в четверг, что на территории страны зафиксирован 621 случай заражения новым типом коронавируса. Шесть человек стали жертвами заболевания. Однако, согласно данным секретариатов здравоохранения штатов, которые обновляются после публикации ежедневного отчета федерального минздрава, COVID-19 выявлен у 647 человек, семеро скончались. Самому младшему из них было 62 года, самому старшему - 85. У всех также были выявлены хронические заболевания.

В мире Южная Америка Бразилия Распространение коронавируса COVID-19

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