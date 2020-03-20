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20.03.2020 15:22
Рубрика: Экономика

ЦБ приостанавливает проверки банков до 1 июля

Текст: Игорь Зубков
Банк России решил дать временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку на банки и другие финансовые организации, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличить сроки предоставления отчетности, снизить количество несрочных запросов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решение принято с учетом карантинных мер из-за пандемии коронавируса и перевода большинства банковских сотрудников на удаленный режим работы.

Фото: iStock
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Все проверки, в том числе методом тайного покупателя, переносятся на сроки после 1 июля. Исключения будут сделаны для случаев, требующих неотложного реагирования.

Увеличивается на месяц срок, в который финансовые организации должны исполнять предписания и запросы надзора. В этой части также возможны исключения.

Ограничивается применение штрафов за несоблюдение сроков сдачи отчетности, нарушение корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй. Возбужденные дела об административных правонарушениях ЦБ рассмотрит с учетом эпидемиологической ситуации и возможности снижения административной нагрузки.

Как минимум на первую половину 2020 года сокращается программа по сбору статистической информации с финансовых организаций.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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