ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты граждан с коронавирусом

В пакете чрезвычайных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Банк России рекомендовал банкам и МФО реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы и не взыскивать находящуюся залоге недвижимость в случае просрочки по кредитам, если у заемщика подтверждена коронавирусная инфекция.
До 30 сентября банки и МФО при реструктризации кредитов таким заемщикам могут пользоваться регуляторными послаблениями.
Похожие рекомендации даны страховщикам: им следует продлевать сроки урегулирования страховых случаев, давать отсрочку платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования, пока клиент, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция, находится на больничном.