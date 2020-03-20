ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты граждан с коронавирусом

До 30 сентября банки и МФО при реструктризации кредитов таким заемщикам могут пользоваться регуляторными послаблениями.

Похожие рекомендации даны страховщикам: им следует продлевать сроки урегулирования страховых случаев, давать отсрочку платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования, пока клиент, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция, находится на больничном.