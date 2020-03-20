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20.03.2020 14:35
Рубрика: Экономика

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты граждан с коронавирусом

Текст: Игорь Зубков
В пакете чрезвычайных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Банк России рекомендовал банкам и МФО реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы и не взыскивать находящуюся залоге недвижимость в случае просрочки по кредитам, если у заемщика подтверждена коронавирусная инфекция.

До 30 сентября банки и МФО при реструктризации кредитов таким заемщикам могут пользоваться регуляторными послаблениями.

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Похожие рекомендации даны страховщикам: им следует продлевать сроки урегулирования страховых случаев, давать отсрочку платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования, пока клиент, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция, находится на больничном.

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