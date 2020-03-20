Банк России фактически свел к нулю возможности банков взимать комиссии за переводы в Системе быстрых платежей.

В рамках пакета мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции и падением цен на нефть, ЦБ установил жесткие ограничения для банков, предоставляющих сервис быстрых переводов.

С 1 мая комиссии не должны взиматься за переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. При превышении этого порога комиссии ограничены планкой в 0,5% от суммы перевода, или 1,5 тысячи рублей.

Ранее Банк России принял решение обнулить более чем на два года собственные тарифы для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей с 1 апреля.

Эта система запущена в начале прошлого года как более дешевая и удобная альтернатива карточным переводам, где идентификатором выступает номер телефона адресата платежа, независимо от того, в каком банке-участнике открыт его счет. К СБП уже присоединились все крупные банки, кроме Сбербанка, обладающего крупнейшей системой карточных переводов по номеру телефона. Большинство банков уже установило нулевые тарифы для клиентов в СБП. Как сообщалось, Сбербанк, уже почти полгода нарушающий требования Банка России о присоединении системно значимых банков к СБП, станет ее участником в начале апреля.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Банк России может ограничить предельные комиссий по эквайрингу при оплате картами онлайн-заказов продовольствия и лекарств, говорится в сообщении регулятора.