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20.03.2020 22:31
Рубрика: Экономика

Цена на нефть непредсказуемо пляшет

Текст: Александр Проценко

За последние 10 дней фьючерсная цена на Brent поднималась только дважды, а падала 8 раз. Итог - общее снижение на 10 долларов за баррель почти до $28 (нижний уровень был в среду - 26,28). Нефть WTI начала недели потеряла более 25% и дошла до $24,48 за баррель. И власти Техаса впервые почти за полвека рассматривают возможность сокращения нефтедобычи (сообщение The Wall Street Journal).

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

А нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 20 марта, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 19, до 664 агрегатов. Зарубежная деловая пресса периодически сообщает о намерениях США провести переговоры с ОПЕК на тему ситуации на нефтяном рынке.

Фото: AP Photo/Richard Drew
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

"Американские регуляторы нефтяной промышленности намерены начать переговоры с ОПЕК в пятницу, которые могут помочь установить перемирие между тремя крупнейшими нефтедобытчиками и, вероятно, остановить ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией", - написала The Wall Street Journal. Но в реальности пока лишь генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил главу регулятора нефтяной отрасли американского штата Техас Райана Ситтона на заседание ОПЕК в июне.

Тем временем в России, по данным "Интерфакс", среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по состоянию на 19 марта, спустя две недели после решения о распаде соглашения ОПЕК+, увеличилась на 107 000 баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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