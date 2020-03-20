Цена на нефть превысила отметку 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась до 30,3 доллара за баррель, а североамериканская WTI торгуется по 28 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Нефть почти отыграла падение 18 марта. Тогда стоимость Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель, а WTI ниже 20 долларов за баррель.

Эксперты связывают повышение цен с публикацией в газете Wall Street Journal материала о том, что США могут использовать дипломатические рычаги давления на Саудовскую Аравию и новые санкции в отношении России для сдерживания роста нефтедобычи в обеих странах.

Также положительное влияние на котировки оказало подтверждение намерений США увеличить стратегический резерв на 77 млн баррелей, из которых 30 млн баррелей будут закуплены уже в марте.

При этом большинство специалистов считают нынешний рост цен - временным явлением, поскольку падение спроса на "черное золото" продолжается, избыток нефти на рынке сохраняется, а угроза входа мировой экономики из-за эпидемии коронавируса в затяжную рецессию вполне реальна.