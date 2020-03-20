Число случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 20 тысяч

В Испании стремительно растет заболеваемость пневмонией нового типа. Как сообщили в пятницу в минздраве королевства, только за последние сутки количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 здесь увеличилось на 10 процентов, вплотную приблизившись к отметке в 20 тысяч человек.

В целом ситуация в стране с коронавирусом демонстрирует неутешительную динамику, несмотря на все усилия властей. С начала недели число инфицированных удвоилось.

Таким образом, среди стран ЕС по данному показателю Испания уступает только Италии, сообщил на брифинге директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон. Его слова приводит El Pais. Согласно официальным данным, за сутки в Испании умерли 235 человек.