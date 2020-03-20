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Рубрика: В мире

Число умерших от COVID-19 в Южной Корее достигло 100 человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Южной Корее число скончавшихся больных COVID-19 достигло ста человек, хотя в целом ситуация с коронавирусом в стране демонстрирует положительную динамику.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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В ходе традиционного утреннего брифинга 20 марта представитель минздрава заявил, что по состоянию на полночь за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 87 новых больных COVID-19, доведя общее число заражений за все время до 8652.

Вместе с тем, вот уже который день число выздоровевших продолжило превышать количество новых инфицированных. За сутки были признаны выздоровевшими и освобождены от карантина 286 человек. Таким образом, победить COVID-19 в Южной Корее смогли 2233 человека. Число зарегистрированных носителей коронавируса тоже продолжило уменьшаться, составив на полночь 20 марта 6325 человек, что на 202 меньше, чем в полночь 19 марта.

Вместе с тем, в Южной Корее ежедневно продолжает умирать по несколько человек в день. Согласно данным, приведенным на брифинге утром, на 0 часов 20 марта за сутки умерли три человека. После этого в течение дня скончались еще шестеро. В результате общая численность умерших, у кого был диагностирован COVID-19, к вечеру 20 марта в Южной Корее достигла ста человек. Согласно данным корейских медиков, если среди заболевающих почти две трети - женщины, то среди умирающих картина прямо противоположная. Среди жертв более половины - представители мужского пола.

Как правило, коронавирус особенно опасен для пожилых людей. В возрастной группе свыше 80 лет смертность превышает одиннадцать процентов, тогда как общий показатель смертности в Южной Кореи среди всех возрастов - лишь 1,16 процента. Из умерших 95 процентов - представители города Тэгу и провинции Северная Кенсан, где находится главный центр COVID-19 в Корее. Впрочем, среди заболевших жителей этого региона также более 90 процентов.

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