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20.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Вопреки ослаблению рубля и растущим рискам, Банк России на сегодняшнем заседании совета директоров пока не пойдет на повышение ключевой ставки и сохранит ее неизменной на уровне 6%, прогнозирует начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андре Кадулин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В своих последних комментариях регулятор оценивал проинфляционное влияние ослабления рубля на инфляцию как локальное, при этом влияние всей ситуации с коронавирусом будет скорее дезинфляционным, подчеркивает он. Более того, большинство центральных банков развивающихся стран пошли вслед за ФРС США и снизили свои ключевые ставки, в частности так поступили центробанки Турции, Бразилии, Аргентины, Индонезии.

Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Банк России придумал способ борьбы с низкими ценами на нефть

В базовом варианте Банк России оставит размер ключевой ставки без изменений, соглашается начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Это должно способствовать поддержке рубля. Однако ее масштаб будет зависеть от поведения внешних рынков - в случае сохранения негативных настроений итоги заседания ЦБ лишь ограничат потери рубля, считает аналитик.

В условиях давления внешних рынков, прежде всего, нефтяного, локальный долговой рынок продолжает ценовое снижение, поэтому повышение ключевой ставки сформирует дополнительный негативный тренд, говорит Евстифеев. Это спровоцирует новую волну оттока иностранного капитала из рублевых облигаций и далее приведет к ослаблению рубля и росту инфляционных ожиданий. Такая стратегия не соответствует политике ЦБ, поэтому прибегать к повышению ставки было бы разумным лишь при сохранении негативной конъюнктуры рынков на протяжении нескольких месяцев, полагает аналитик.

Растущая нефть поддержала рубль

Если Банк России все же пойдет на экстренное повышение ключевой ставки, рубль может ослабнуть на 5-10%, поскольку такое решение вызовет отток капитала с долгового рынка, говорит Евстифеев. Сейчас такой сценарий уже выглядит менее реальным - если бы Центробанк имел намерения к экстренному повышению ставки, то, вероятно, сделал бы это вне графика заседаний совета директоров, подчеркивает он. К тому же, по его словам, возможности стабилизации ситуации после повышения ставки выглядят неочевидными на фоне рисков краткосрочной дестабилизации.

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