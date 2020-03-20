ЦИК: Досрочное голосование по Конституции может быть продлено до 7 дней

"Исходя из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предлагаем расширение возможности для проведения досрочного голосования в том числе вне помещения с 3 до 7 дней", - сказала она.

Определять длительность "досрочки" региональные избиркомы будут самостоятельно, "исходя из той ситуации, которая будет складываться, исходя из специфики, особенности того, что будет происходить", уточнила Памфилова. "Это ваше решение, тут даже не надо согласовывать с ЦИКом. Я полагаю, что вы должны будете нас уведомить об этом", - добавила она.

Увеличение периода досрочного голосования "позволит исключить одномоментное нахождение скопление на участках большого количества граждан, что в свою очередь сможет стать эффективным средством, направленным на предотвращение распространения инфекции", подчеркнула глава ЦИК.

"Даже если ситуация к этому времени улучшится, мы не должны расслабляться. Все профилактические меры, чтобы мы не стали дополнительным источником для распространения инфекции, должны быть приняты", - заключила Памфилова.