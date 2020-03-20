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20.03.2020 12:05
Рубрика: Власть

ЦИК: Досрочное голосование по Конституции может быть продлено до 7 дней

Текст: Галина Мисливская
Избиркомы субъектов Федерации смогут самостоятельно продлить период досрочного голосования по поправкам в Конституцию с трех до семи дней, если того потребует эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ Фото: Пресс-служба ЦИК РФ
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ

"Исходя из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предлагаем расширение возможности для проведения досрочного голосования в том числе вне помещения с 3 до 7 дней", - сказала она.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Определять длительность "досрочки" региональные избиркомы будут самостоятельно, "исходя из той ситуации, которая будет складываться, исходя из специфики, особенности того, что будет происходить", уточнила Памфилова. "Это ваше решение, тут даже не надо согласовывать с ЦИКом. Я полагаю, что вы должны будете нас уведомить об этом", - добавила она.

Увеличение периода досрочного голосования "позволит исключить одномоментное нахождение скопление на участках большого количества граждан, что в свою очередь сможет стать эффективным средством, направленным на предотвращение распространения инфекции", подчеркнула глава ЦИК.

"Даже если ситуация к этому времени улучшится, мы не должны расслабляться. Все профилактические меры, чтобы мы не стали дополнительным источником для распространения инфекции, должны быть приняты", - заключила Памфилова.

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