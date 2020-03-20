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20.03.2020 10:03
Рубрика: Общество

Диетолог: на карантине есть "домашняя угроза" здоровью

Текст: Алена Ларина

Люди, решившие работать в удаленном доступе во время карантина, рискуют пополнеть. Лишний вес может стать неприятным побочным эффектом от вынужденных "каникул".

Фото: iStock
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Так считает главный внештатный диетолог Министерства здравоохранении России Виктор Тутельян. Тех, кто будет трудиться из дома, ждет снижение физической активности. Ведь им не нужно тратить усилия, чтобы добраться до офиса, а вечером вернуться, или в середине дня сходить на обед.

По информации специалиста, как пишут "Известия", нормальный суточный рацион среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом, как правило, составляет примерно 2800 калорий, а женщины, работающей в офисе, около 2000 калорий.

Поэтому, чтобы не набрать лишний вес, диетолог советует меньше есть, трудясь дома, снизить суточный рацион на 200-300 калорий. Для этого можно отказаться от жирных и сладких продуктов.

Также желательно делать физические упражнения - ту же зарядку, или периодически прогуливаться пешком.

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