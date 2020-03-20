Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Эдуарда Лимонова в пятницу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на друга Лимонова, главного редактора "Учительской газеты" Арслана Хасавова, с Лимоновым простились около трехсот человек - друзья, коллеги, соратники и родные. Известно, что на закрытости мероприятия настаивал сам покойный.

На кресте - также по просьбе Эдуарда Вениаминовича - написана его настоящая фамилия - Савенко.

Писатель, поэт, публицист, политик Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет от рака.

Ранее стало известно, что его последняя книга - "Старик путешествует" - будет издана посмертно.