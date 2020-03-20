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20.03.2020 10:02
Рубрика: Спорт

Емельяненко озвучил желаемый гонорар за бой против Харитонова

Текст: Максим Домчев

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о гонораре, который хочет получить за бой против Сергея Харитонова.

Фото: AP Photo/John Locher
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Емельяненко дал интервью Youtube-каналу "Ушатайка" о перспективах проведения этого поединка. При этом он готов подраться с Харитоновым за гонорар вдвое больше, чем у соперника. Ранее о желании провести бой заявил известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

"Если Харитонов просит за этот бой полмиллиона долларов, то я попрошу в два раза больше. Я Харитонова бил, и бой этот нужен ему. Бой этот нужен Хрюнову, который хочет на нем заработать, а заодно показать, как Харитонов рухнет в очередной раз. Ну, пусть ищет деньги", - сказал Емельяненко.

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Также Александр Емельяненко рассказал о том, как он вышел на поединок против Харитонова в 2006 году. Тот бой Александр выиграл.

По его словам, он сделал это вместо своего брата Федора, которому было бы тяжело победить Харитонова, учитывая, что он прекрасно знал его манеру боя.

"Почему у нас с Харитоновым бой в PRIDE и состоялся. Он начал кричать, что он следующий чемпион PRIDE, что он Федю побьет, а Феде он был очень неудобен. Харитон знал, как он борется, всю его защиту, потому что длительное время с ним работал, а в боксе он был лучше. Поэтому я сказал Феде - давай я с ним подерусь! И я его побил, после чего Харитон рот свой закрыл и потерялся", - рассказал Александр Емельяненко.

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