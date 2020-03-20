ФАС приостановила проверки и переходит на дистанционное рассмотрение дел

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, в связи с пандемией новой коронавирусной объявило о временной приостановке проверок и переходе на дистанционное рассмотрение дел. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В связи с короновирусной инфекцией ведомство будет работать в таком режиме до 10 апреля 2020 года.

Как отметили в ведомстве, исключением станут только внеплановые проверки за соблюдением антимонопольного законодательства, связанные с защитой жизни и здоровья граждан, законодательства в сфере госзакупок и законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

Также, говорится в сообщении, будут внесены изменения в работу комиссий по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства и об административных правонарушениях. "По возможности их работа будет проходить дистанционно с использованием программ видеосвязи или временно отложена с учетом соблюдения всех необходимых сроков", - уточнили в ФАС.

Там также отметили, что данные меры предприняты регулятором в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, изданного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).