Финский вратарь "Салавата Юлаева" не видит смысла доигрывать сезон КХЛ

Вратарь клуба КХЛ "Салават Юлаев" Юха Метсола заявил, что не видит смысла в возобновлении плей-офф КХЛ после приостановки из-за коронавируса. Об этом финский голкипер рассказал изданию Ilta Sanomat, находясь на карантине в Таппере. На родину хоккеист вернулся в среду. Также на родину вернулись и два других финских легионера уфимцев - Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен.

КХЛ приостановила сезон 17 марта и пауза продлится как минимум до 10 апреля. Впрочем, по мнению Метсолы, возобновлять сезон смысла уже нет.

"Нет смысла продолжать плей-офф ни по спортивному принципу, ни с точки зрения здравого смысла, - сказал голкипер "Салавата Юлаева". - Если в апреле возобновят плей-офф, какова будет ценность такого чемпионата? Будет сложно настроиться на игры должным образом, это неправильно, когда весь мир находится в кризисе".

Ранее отказались от продолжения выступления в плей-офф финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". КХЛ пока прорабатывает несколько вариантов для возобновления сезона, допуская, что отказавшиеся клубы еще могут вернуться.