ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая

Ведомство временно прекращает назначение выездных проверок, проверки пользователей онлайн-касс. Приостанавливаются также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.

Решение принято в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина о минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками, уточняют в ФНС. Для этого задействуют телекоммуникационные каналы связи, личный кабинет налогоплательщика и почту.

Ранее о приостановке проверок до 1 мая объявил Роскомнадзор. Исключение будет сделано только для внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщила пресс-служба ведомства.

Временный мораторий на проверки ввела и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Из-за эпидемии коронавируса она перешла на дистанционный формат рассмотрения дел.