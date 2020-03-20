Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в статью 2841 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2011, N 1, ст. 7; 2014, N 48, ст. 6657; 2015, N 18, ст. 2613; 2016, N 27, ст. 4175) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 после слова "специалиста" дополнить словами "или свидетельство об аккредитации специалиста";

2) абзац четвертый пункта 6 после слова "специалиста" дополнить словами "или свидетельство об аккредитации специалиста".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения подпункта 3 пункта 3 и абзаца четвертого пункта 6 статьи 2841 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к налоговой базе по налогу на прибыль организаций, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин