Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 3 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 23, ст. 2878; 2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962, 6970; N 52, ст. 7833) следующие изменения:

1) в пункте 151 части 3 статьи 28 слово "организация" заменить словом "проведение", слово "организации" заменить словом "проведения";

2) часть 3 статьи 67 после слова "государственные" дополнить словами "образовательные организации субъектов Российской Федерации";

3) в статье 88:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Для обучения в специализированном структурном образовательном подразделении загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации по основным общеобразовательным программам наряду с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, могут приниматься на бесплатной основе иные лица по решению руководителя загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованному с центральным аппаратом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Гражданам Российской Федерации предоставляется преимущественное право при приеме на обучение по указанным общеобразовательным программам.";

б) часть 3 признать утратившей силу;

в) часть 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) устанавливает в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок и условия приема в эти подразделения;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин