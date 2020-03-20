Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 66-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2003, N 2, ст. 167; 2006, N 31, ст. 3456; 2007, N 29, ст. 3482; N 31, ст. 4016; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 43; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7024, 7061; 2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4226; 2015, N 24, ст. 3372; 2016, N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4293,4294; 2017, N 31, ст. 4823) следующие изменения:

1) в статье 151:

а) в наименовании слово "Обязанности" заменить словами "Права и обязанности";

б) дополнить частью второй следующего содержания:

"Юридическое лицо, заключившее с заказчиком договор на проведение оценки, вправе:

запрашивать у заказчика оценки необходимые для проведения оценки информацию и документацию;

отказаться от проведения оценки объекта оценки и расторгнуть договор на проведение оценки в случае, если заказчик не обеспечил предоставление необходимой информации об объекте оценки либо не обеспечил соответствующие договору условия работы.";

2) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Образование оценщиков

Образование оценщиков осуществляется по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам образовательными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

3) в части пятой статьи 211 слово "девяносто" заменить словом "тридцать";

4) в абзаце третьем части третьей статьи 212 слова "Не менее года из последних трех лет указанного стажа (опыта) работы должно приходиться на работу в должности помощника оценщика или оценщика." исключить;

5) в статье 22:

а) в части седьмой слова "Национального совета" заменить словами "национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков (при наличии)";

б) часть восьмую изложить в следующей редакции:

"Некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации оценщиков, может быть реорганизована только в форме присоединения одной саморегулируемой организации оценщиков к другой саморегулируемой организации оценщиков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.";

в) дополнить частью девятой следующего содержания:

"Члены присоединенной саморегулируемой организации оценщиков становятся членами саморегулируемой организации оценщиков, к которой присоединилась саморегулируемая организация оценщиков (далее - реорганизованная саморегулируемая организация оценщиков), с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной саморегулируемой организации оценщиков. Члены присоединенной саморегулируемой организации оценщиков в течение шести месяцев с указанного момента обязаны подтвердить соответствие требованиям реорганизованной саморегулируемой организации оценщиков.";

6) в статье 23:

а) абзац первый части четвертой после слов "в части третьей" дополнить словами "и абзаце пятом части двенадцатой";

б) часть восьмую дополнить словами ", или в случае реорганизации саморегулируемой организации оценщиков путем присоединения к другой саморегулируемой организации оценщиков";

в) дополнить частью двенадцатой следующего содержания:

"В случае реорганизации саморегулируемой организации оценщиков в целях внесения изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков, саморегулируемая организация оценщиков, к которой присоединилась другая саморегулируемая организация оценщиков, представляет в уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, следующие документы:

заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков, с указанием наименования некоммерческой организации, основного государственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика;

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии протоколов общих собраний членов саморегулируемых организаций оценщиков, принявших решение о реорганизации в форме присоединения;

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия документа, подтверждающего государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации;

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации оценщиков;

документы, предусмотренные абзацами шестым, седьмым, девятым и одиннадцатым части второй настоящей статьи.";

7) в статье 242:

а) в части четвертой:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"избрание лица, сдавшего квалификационный экзамен, в состав экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков или исключение лица из его состава;";

абзац девятый после слова "решений" дополнить словами "о реорганизации,";

б) в части шестнадцатой слова ", сдавших единый квалификационный экзамен" исключить;

8) в части первой статьи 243 слово "единый" исключить;

9) в статье 244:

а) в части пятой:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"выявление факта несоответствия члена саморегулируемой организации оценщиков обязательному условию членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части второй статьи 24 настоящего Федерального закона;";

абзац пятый считать абзацем шестым;

б) часть шестую дополнить абзацем следующего содержания:

"неустранение членом саморегулируемой организации оценщиков факта несоответствия обязательному условию членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части второй статьи 24 настоящего Федерального закона, в течение трех месяцев с даты выявления такого факта.";

10) в статье 248:

а) часть вторую дополнить словами ", за исключением случая формирования компенсационного фонда при реорганизации саморегулируемой организации оценщиков в форме присоединения", дополнить предложением следующего содержания: "При реорганизации саморегулируемой организации оценщиков член присоединенной саморегулируемой организации оценщиков считается внесшим взнос в компенсационный фонд реорганизованной саморегулируемой организации оценщиков.";

б) часть девятую после слов "реестра саморегулируемых организаций оценщиков" дополнить словами ", кроме случаев исключения сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков в связи с ее реорганизацией,", слова "такой организации" заменить словами "такой некоммерческой организации", дополнить словами "(при его наличии)";

в) дополнить частями двенадцатой - пятнадцатой следующего содержания:

"В случае отсутствия национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков при ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации оценщиков, и (или) исключения сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, кроме случаев исключения сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков в связи с ее реорганизацией, имущество, составляющее компенсационный фонд такой некоммерческой организации, подлежит внесению в депозит нотариуса.

Имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков, вносится в депозит нотариуса в денежной форме.

Обращение взыскания на компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков, внесенный в депозит нотариуса, осуществляется в соответствии с настоящей статьей.

В случае реорганизации саморегулируемой организации оценщиков компенсационный фонд реорганизованной саморегулируемой организации оценщиков формируется в том числе за счет компенсационного фонда присоединенной саморегулируемой организации оценщиков.";

11) в статье 2418:

а) в части десятой слова ", но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости" исключить;

б) в абзаце третьем части шестнадцатой слова "нотариально заверенная" исключить.

Статья 2

Статью 391 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 27, ст. 3997; 2018, N 52, ст. 8100) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, могут предоставляться на основании решений Правительства Российской Федерации в собственность государственным корпорациям в качестве имущественного взноса Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. При этом положения настоящей главы не применяются.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; N 29, ст. 3632; 2011, N 1, ст. 41; N 19, ст. 2708; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 27, ст. 3481; N 51, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 29, 35; N 27, ст. 3945; N 29, ст. 4350; 2016, N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4293) следующие изменения:

1) в пункте 51 статьи 110:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Сведения об отчете об оценке имущества должника с приложением копии такого отчета об оценке в форме электронного документа подлежат включению внешним управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты поступления копии такого отчета об оценке в форме электронного документа.";

б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"В Единый федеральный реестр сведений о банкротстве подлежат включению дата составления и порядковый номер такого отчета об оценке, основание для проведения оценщиком оценки, сведения об оценщике (фамилия, имя и (при наличии) отчество), идентифицирующие оценщика данные (страховой номер индивидуального лицевого счета оценщика в системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии такого номера), сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, точное описание объекта оценки в соответствии с отчетом об оценке имущества должника, дата определения стоимости имущества должника, определенная оценщиком стоимость имущества должника, информация об экспертном заключении на отчет об оценке имущества должника (дата составления, порядковый номер, сведения об эксперте или экспертах (фамилия, имя и (при наличии) отчество), идентифицирующие эксперта данные (страховой номер индивидуального лицевого счета оценщика в системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии такого номера), сведения о членстве эксперта или экспертов в саморегулируемой организации оценщиков, результаты экспертизы, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта оценки, а также иные сведения, предусмотренные федеральным законом или федеральными стандартами оценки.";

в) абзац пятый считать абзацем шестым;

2) абзац четвертый пункта 1 статьи 130 изложить в следующей редакции:

"Сведения об отчете об оценке имущества должника, указанные в абзаце пятом пункта 51 статьи 110 настоящего Федерального закона, с приложением копии такого отчета об оценке в форме электронного документа подлежат включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты поступления копии такого отчета об оценке в форме электронного документа.";

3) абзац третий пункта 1 статьи 139 изложить в следующей редакции:

"Сведения об отчете об оценке имущества должника, указанные в абзаце пятом пункта 51 статьи 110 настоящего Федерального закона, с приложением копии такого отчета об оценке в форме электронного документа подлежат включению конкурсным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты поступления копии такого отчета об оценке в форме электронного документа.";

4) абзац второй пункта 2 статьи 2304 изложить в следующей редакции:

"Сведения об отчете об оценке имущества должника, указанные в абзаце пятом пункта 51 статьи 110 настоящего Федерального закона, с приложением копии такого отчета об оценке в форме электронного документа подлежат включению конкурсным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, Производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5814; 2014, N 30, ст. 4260; 2018, N 18, ст. 2563; 2019, N 14, ст. 1464) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) часть 1 после слов "имущественного взноса Российской Федерации," дополнить словами "в том числе передачи Корпорации находящихся в федеральной собственности недвижимого имущества, включая земельные участки, движимого имущества и принадлежащих Российской Федерации прав на результаты интеллектуальной деятельности,";

б) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Находящиеся в федеральной собственности земельные участки могут передаваться Корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, в случаях:

1) передачи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, переданные Корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации;

2) передачи земельных участков одновременно с передачей Корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации расположенных на них объектов недвижимого имущества;

3) передачи земельных участков для строительства (создания) объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного производства, в том числе по разработке и производству конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию военного назначения, или для использования в целях промышленного производства указанной продукции.";

в) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. В случае, если иное не установлено федеральными законами, Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, передача Корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, указанных в части 12 настоящей статьи, осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти, определяемого Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

2) в части 1 статьи 19 слова "состав, порядок, срок" заменить словами "состав, срок".

Статья 5

Внести в статью 9 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 172-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 23, ст. 3296) следующие изменения:

1) в части 4 слова "абзаца третьего части второй" заменить словами "абзаца четвертого части второй";

2) в части 5 слово "запрета" заменить словом "ограничений".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Для лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций оценщиков по состоянию на 1 января 2018 года, положения абзаца третьего части третьей статьи 212 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются.

3. Для лиц, являющихся работниками структурных подразделений саморегулируемых организаций оценщиков, осуществляющих контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации оценщиков требований Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, положения части первой статьи 243 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются по истечении девяноста дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин