Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1. Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"

1. Должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации может учреждаться в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

2. Должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации является государственной должностью субъекта Российской Федерации.

3. Деятельность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

4. Средствами, указанными в настоящем Федеральном законе, законах субъекта Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации способствует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию законодательства субъекта Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, а также развитию международного сотрудничества в области прав человека.

Статья 2. Правовая основа деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

Правовую основу деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституция (устав) субъекта Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации.

Статья 3. Принципы деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Деятельность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации основывается на принципах справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности.

2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им.

Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидату на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. На должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.

2. Законом субъекта Российской Федерации установленный настоящим Федеральным законом минимальный возраст для кандидата на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть увеличен, но не более чем на пять лет.

3. Кандидат на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Статья 5. Порядок назначения (избрания) на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Порядок назначения (избрания) на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и (или) законом субъекта Российской Федерации с учетом требований настоящего Федерального закона и Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации назначается (избирается) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. Право вносить в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации предложения о кандидатуре на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации может быть предоставлено высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), депутатам (группе депутатов, фракции) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органам местного самоуправления, некоммерческим организациям, зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в области защиты прав и свобод человека и гражданина, иным органам и организациям.

4. До рассмотрения кандидатур на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации согласовывает их с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, а в случае, если это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, проводит по ним консультации с иными органами государственной власти субъекта Российской Федерации и организациями.

5. Назначенным (избранным) на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 6. Срок полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации назначается (избирается) на срок, установленный конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет.

2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации считается вступившим в должность с момента принесения им присяги.

3. Истечение срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или его роспуск не влечет прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.

4. Одно и то же лицо может занимать должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации не более двух сроков подряд.

Статья 7. Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением должности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не вправе:

1) иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) одновременно быть членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации или депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, замещать иные государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, а также находиться на государственной или муниципальной службе;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами;

4) заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели.

2. На уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации распространяются иные ограничения, а также обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

3. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации в срок, установленный законом субъекта Российской Федерации, обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в политической партии на период осуществления своих полномочий.

4. Если в течение срока, определенного в соответствии с частью 3 настоящей статьи, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не выполнит установленные требования, его полномочия прекращаются, и законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации назначает (избирает) нового уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в порядке, установленном статьей 5 настоящего Федерального закона.

5. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации при наличии оснований и в порядке, которые определяются законом субъекта Российской Федерации, обязан сообщать председателю законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

6. Законом субъекта Российской Федерации для уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть установлено требование об обязательности постоянного проживания на территории субъекта Российской Федерации в течение срока исполнения им своих полномочий.

7. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации обязан соблюдать иные требования, ограничения и запреты, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

Статья 8. Прекращение полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации прекращаются с момента вступления в должность нового назначенного (избранного) уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации прекращаются досрочно по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае:

1) его смерти;

2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим либо объявления его умершим;

3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

4) его выезда за пределы территории субъекта Российской Федерации на постоянное место жительства в случае, если требование о постоянном проживании на территории субъекта Российской Федерации в течение срока исполнения им своих полномочий установлено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона;

5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

3. По решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации могут быть прекращены досрочно также в случае:

1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;

2) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;

3) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О противодействии коррупции";

4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

4. Порядок досрочного освобождения уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации от должности устанавливается законом субъекта Российской Федерации с учетом требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

5. Решение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

6. В случае досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации новый уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации должен быть назначен (избран) законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее 60 дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий предыдущего уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.

7. Назначение (избрание) нового уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном статьей 5 настоящего Федерального закона.

Статья 9. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе обратиться к уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации с жалобой, предложением или заявлением в письменной форме или в форме электронного документа, а также устно на личном приеме.

2. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации применяется порядок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", с учетом особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жалоб уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, установленных настоящим Федеральным законом, в том числе сроков рассмотрения жалоб.

3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан (далее - обращение), уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации имеет право:

1) рассмотреть обращение по существу;

2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;

3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение обращения.

4. Жалобы и иные обращения, адресованные уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации лицами, находящимися в местах принудительного содержания, просмотру администрацией мест принудительного содержания и цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации.

5. Под жалобой, адресованной уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации (далее - жалоба), понимается просьба гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - заявитель) о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мнению, решениями или действиями (бездействием) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории субъекта Российской Федерации, органов государственной власти или иных государственных органов субъекта Российской Федерации (кроме законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации), органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, организаций, действующих на территории субъекта Российской Федерации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) электронный адрес заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории субъекта Российской Федерации, органов государственной власти или иных государственных органов субъекта Российской Федерации (далее - государственные органы), органов местного самоуправления, иных муниципальных органов (далее - муниципальные органы), организаций, действующих на территории субъекта Российской Федерации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (далее - организации), нарушивших (нарушающих), по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе также должны прилагаться материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, включая копии документов, связанных с обжалованием соответствующих решений или действий (бездействия) в судебном или административном порядке. Жалоба должна быть подана уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.

7. В случае получения жалобы уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации:

1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей статьи, о чем сообщает заявителю;

2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не соответствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей статьи, при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован.

8. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации принимает жалобу к рассмотрению или отказывает в ее принятии в течение 15 дней со дня регистрации жалобы и уведомляет об этом заявителя.

9. В случае, если лицо, обратившееся с жалобой к уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации, одновременно обратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации жалоба с прилагаемыми к ней материалами передается на рассмотрение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Статья 10. Рассмотрение жалоб уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации информирует о принятии жалобы к рассмотрению государственные органы, муниципальные органы, организации, решения или действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить у указанных органов и организаций информацию по существу поступившей жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом.

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе:

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, их должностными лицами и государственными служащими собирать, проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в жалобе;

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, организации;

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся на территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест принудительного содержания;

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их должностных лиц;

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в законную силу;

6) привлекать экспертов;

7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

3. Порядок взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, в том числе порядок оказания содействия уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации в предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы информации территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, определяется нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. В целях осуществления взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации между ними могут заключаться соответствующие соглашения.

4. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации выявлена необходимость принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его компетенции.

5. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации передает имеющиеся материалы в соответствующие государственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении, известив об этом заявителя.

6. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их письменного согласия.

7. Информация о результатах рассмотрения жалобы уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации должна быть направлена заявителю не позднее 10 дней со дня завершения проверки обстоятельств, изложенных в жалобе.

Статья 11. Права уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации на принятие мер по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина

1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе:

1) направить государственному органу, муниципальному органу, организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в письменной форме свои рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод. Государственный орган, муниципальный орган, организация, должностное лицо, получившие рекомендации уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, обязаны в течение 30 дней рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации;

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, муниципального органа, организации, должностного лица, государственного или муниципального служащего, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в отношении должностного лица государственного органа, муниципального органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении организации и (или) должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина;

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда в целях использования в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда.

2. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные не противоречащие федеральным законам меры, принимаемые уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации по результатам рассмотрения жалоб.

3. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе по собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.

4. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе:

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) обратиться в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации с предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также непосредственно либо через своего представителя участвовать в них.

Статья 12. Взаимодействие уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации с государственными органами, муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина

1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации в целях осуществления возложенных на него полномочий взаимодействует с государственными органами, муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина.

2. Законом субъекта Российской Федерации на уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации могут быть возложены функции уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в субъекте Российской Федерации, других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав иных категорий граждан в субъекте Российской Федерации. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации на уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть возложена координация деятельности указанных уполномоченных и других должностных лиц.

3. Общественные наблюдательные комиссии, сформированные в субъектах Российской Федерации, ежегодно не позднее 30 дней после окончания календарного года направляют уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации материалы по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

4. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе иметь помощников, осуществляющих деятельность на общественных началах.

5. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе создавать общественные приемные на территории субъекта Российской Федерации.

Статья 13. Участие уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в деятельности по совершенствованию нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина

1. В случае выявления в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актах недостатков или пробелов, влекущих, по мнению уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, нарушение прав и свобод человека и гражданина, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе направлять органам государственной власти субъекта Российской Федерации, иным государственным органам субъекта Российской Федерации, органам местного самоуправления предложения по совершенствованию законов субъекта Российской Федерации, иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина.

2. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть предоставлено право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 14. Участие уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в развитии межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав человека

1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав человека.

2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации способствует развитию международного сотрудничества в области защиты прав человека.

Статья 15. Участие уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в правовом просвещении

В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе:

1) распространять в средствах массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, информацию о правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их защиты;

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и гражданина;

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, "круглые столы", конкурсы, семинары, совещания и иные публичные мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина;

4) использовать иные формы и методы правового просвещения.

Статья 16. Доклады уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации направляет ежегодный доклад о своей деятельности в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, председателю верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, прокурору субъекта Российской Федерации, а также в иные органы, если это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.

2. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации представляется на заседании законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации лично.

3. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации может направлять в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, иные органы и организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина.

4. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, доклады уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина размещаются на официальном сайте уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, доклады уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина в соответствии с законом субъекта Российской Федерации могут быть опубликованы в печатном средстве массовой информации, учрежденном уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, и (или) в печатном средстве массовой информации, учрежденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации.

Статья 17. Гарантии деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. Государственные органы, муниципальные органы, организации, их должностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники указанных органов и организаций:

1) оказывают уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации содействие в осуществлении возложенных на него полномочий;

2) предоставляют по запросам уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации сведения, документы, материалы, иную информацию, необходимые для осуществления его полномочий, не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.

2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации по вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также администрациями мест принудительного содержания.

3. Предоставление уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации информации, составляющей государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не обязан давать объяснения по существу рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

5. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или административному делу, делу об административном правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

6. Вмешательство в законную деятельность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации с целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами требований и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, или воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в иной форме влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации.

Статья 18. Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации и его аппарата

1. Для обеспечения деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации может быть создан аппарат уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.

2. Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации и его аппарата осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.

Статья 19. Консультативный (экспертный) совет при уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации

1. При уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации в целях оказания консультативной помощи может быть создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий деятельность на общественных началах.

2. Консультативный (экспертный) совет при уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации состоит из специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и свобод человека и гражданина и (или) опыт их защиты.

3. Положение о консультативном (экспертном) совете при уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации и его персональный состав утверждаются уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин