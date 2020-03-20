Новости

Посольство РФ в Марокко: Дипломаты ищут пути для эвакуации соотечественников 23:16
Всех вернувшихся из-за границы ставропольцев отправят на карантин 23:11
"Газпром" предлагает антисептики из газа 22:39
В Госдуме оценили новые выплаты семьям с детьми 22:06
ВОЗ посоветовал отказаться от курения и сахара из-за коронавируса 21:58
"Матч ТВ" заполнит эфир белорусским футболом 21:57
У звезды сериала "Остаться в живых" нашли коронавирус 21:39
Итальянский журналист пристыдил Меркель и Макрона 21:39
ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая 21:33
Фигуристка Радионова рассказала о романе с футболистом ЦСКА 21:27
В Польше из-за коронавируса объявлен режим ЧС 21:23
В Италии за день из-за коронавируса умерли 627 человек 21:06
Великобритания из-за коронавируса осталась без пабов, кино и фитнеса 20:54
В Киеве и двух областях Украины из-за коронавируса объявлен режим ЧС 20:31
В центре Севастополя нашли артефакты Крымской войны 20:11
Врачи рассказали, где четверо петербурженок заразились COVID-19 19:52
В России разработан экспресс-анализ на коронавирус 19:36
В Чехии будут искать нарушителей карантина с воздуха 19:13
Из-за коронавируса под угрозой оказался следующий "Оскар" 19:05
В Краснодаре застройщиков будут судить за хищение 190 млн 19:00
Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА 18:47
В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем 18:41
Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании 18:29
Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября 18:25
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 22:39
Рубрика: Экономика

"Газпром" предлагает антисептики из газа

Текст: Александр Проценко

"Интерфакс" сообщил о намерении "Газпрома" включиться в борьбу против пандемии коронавируса. Компания предложила начать производство антисептических средств из газа - речь идет об изопропаноле и этаноле, которые могут использоваться как базовые вещества для производства антисептиков.

ВОЗ посоветовал отказаться от курения и сахара из-за коронавируса

"ПАО "Газпром" - не только одна из крупнейших российских компаний, но и социально ответственная корпорация, которая заботится о здоровье людей, - говорится в сообщении. - Поэтому мы видим перспективу для развития такого направления использования природного газа, как производство антисептиков".

Газовики уверяют, что создание различных производных для недорогих антисептиков может быть организовано на заводах группы "Газпром" в сжатые сроки.

Экономика Отрасли Промышленность Компании Нефть и газ Газпром Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
Банк России допустил повышение ключевой ставки
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии