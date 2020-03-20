"Газпром" предлагает антисептики из газа

"Интерфакс" сообщил о намерении "Газпрома" включиться в борьбу против пандемии коронавируса. Компания предложила начать производство антисептических средств из газа - речь идет об изопропаноле и этаноле, которые могут использоваться как базовые вещества для производства антисептиков.

"ПАО "Газпром" - не только одна из крупнейших российских компаний, но и социально ответственная корпорация, которая заботится о здоровье людей, - говорится в сообщении. - Поэтому мы видим перспективу для развития такого направления использования природного газа, как производство антисептиков".

Газовики уверяют, что создание различных производных для недорогих антисептиков может быть организовано на заводах группы "Газпром" в сжатые сроки.